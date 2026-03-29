La OMS alertó por la variante "Cicada" del COVID: cuáles son sus síntomas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a BA.3.2, conocida como "Cicada", a su lista de "variantes en vigilancia" tras detectarla en 20 países y registrar que representa hasta el 30% de los casos del COVID en algunas regiones.

La cepa se caracteriza por tener entre 70 y 75 mutaciones, lo que obliga a monitorearla ante la posibilidad de que pueda evadir la inmunidad generada por vacunas previas. Sin embargo, hasta el momento no representa una mayor gravedad clínica.

Cuáles son los síntomas

Los síntomas de "Cicada" son similares a los de variantes anteriores del SARS-CoV-2:

Dolor de cabeza

Fatiga

Estornudos

Congestión nasal

Dolor de garganta

Tos

Cambios en el gusto y el olfato





El origen y la expansión

El primer caso fue registrado en Sudáfrica en 2024 y a partir de septiembre de 2025 comenzó a expandirse hasta quedar bajo la lupa de organismos internacionales.

En Estados Unidos, especialistas detectaron la cepa a través de un viajero que ingresó al país en junio de 2025. Desde entonces fue identificada en 132 puntos de monitoreo que abarcan al menos 25 estados.

El director médico de la Fundación Nacional para las Enfermedades Infecciosas, Dr. Robert Hopkins Jr., advirtió que la Cicada podría convertirse en la mutación dominante del país.