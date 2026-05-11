La OMS advierte que el hantavirus es altamente contagioso en su etapa inicial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que el hantavirus presenta su mayor nivel de contagiosidad durante los primeros instantes de la enfermedad.

Esta condición clínica justifica la recomendación de imponer cuarentenas estrictas a quienes presenten síntomas compatibles con el virus.

A su turno, el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus manifestó durante una conferencia de prensa en el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde supervisó el desembarco de pasajeros del crucero infectado que:"Hemos estado repitiendo la misma respuesta muchas veces. Esto no es otro COVID. Y el riesgo para el público es bajo. Así que no deberían asustarse y no deberían entrar en pánico".

"Si recomendamos la cuarentena, es porque las personas son contagiosas desde el mismo comienzo de la enfermedad", afirmó Olivier le Polain, jefe de la unidad de epidemiología de la entidad.

Vigilancia ante el período de incubación

Debido a la naturaleza del virus y sus tiempos de latencia, los expertos prevén un incremento en el número de infectados en el corto plazo.

El organismo internacional subrayó la importancia de la detección temprana para contener la propagación. Al respecto, le Polain señaló: "Podemos esperar ver nuevos casos aparecer en los próximos días, e incluso la semana que viene, y es por eso que debemos permanecer vigilantes".

El funcionario instó a los sistemas de salud a garantizar que las personas afectadas sean "identificadas, aisladas y atendidas" ante la aparición de los primeros signos clínicos, evitando así el contacto estrecho con la población sana en la fase de mayor riesgo.

Brote en el MV Hondius y diferencias con el Covid

La preocupación internacional se centró recientemente en la situación del crucero MV Hondius, que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Hasta el momento, se han confirmado tres fallecimientos a bordo de la embarcación debido a este patógeno.

A pesar de la gravedad del brote, la OMS aclaró que la situación no es comparable a la pandemia de coronavirus de 2020.

No obstante, recordaron que el hantavirus es una enfermedad rara para la cual no existe actualmente ninguna vacuna ni tratamiento específico, lo que eleva la importancia de las medidas de prevención y aislamiento preventivo.