Argentina, afuera de la OMS: la Asamblea Mundial de la Salud confirmó por consenso el retiro decido por Javier Milei

La Argentina quedó oficialmente afuera de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión impulsada por el presidente de la Nación, Javier Milei, había sido anticipada durante su campaña en 2023 y tras más de dos años de gobierno, quedó firme. Se había incorporado en 1948 como miembro fundador.

Así lo informó en la red social X el canciller Pablo Quirno. El mensaje reposteado por Milei marcó que "esta decisión representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Javier Milei y confirma la efectividad jurídica de la decisión soberana adoptada por la República Argentina".

Y aclaró que "Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población y mantiene su disposición para cooperar internacionalmente sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados".

La OMS formalizó el retiro de la Argentina.

El trámite se concreta luego de que la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS ratificara por consenso el retiro del país efectivo a partir del 17 de marzo de este año.

Se trata del organismo internacional fuertemente criticado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a cargo de estrategias globales de prevención sanitaria, combate y control de enfermedades, financiamiento y divulgación de avances en diversas áreas.

Donald Trump concretó la salida de Estados Unidos de la OMS en enero 2026.

En sintonía con la política exterior de la Casa Blanca que también confirmó su retiro de la OMS en enero 2026, el gobierno de Javier Milei confirmó el retiro del organismo con casi 200 países miembros.

En su posteo en X, el canciller Quirno agradeció "el trabajo coordinado entre la Cancillería y el Ministerio de Salud y especialmente a los países que nos apoyaron desde el principio, reconociendo la potestad soberana de la República Argentina".

Los argumentos de Milei para salir de la OMS

El gobierno rechazó originalmente la función de la OMS y en 2025 oficializó la salida y argumentó con su rol en la pandemia.

"La OMS fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales, pero falló en su mayor prueba de fuego: promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de COVID-19", comunicó el gobierno de Milei a comienzos de 2025.

Y continuó: "Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países".