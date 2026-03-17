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Martes, 17 de marzo de 2026

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Argentina formalizó su retiro de la Organización Mundial de la Salud

Así lo informó el canciller Pablo Quirno, quien aseguró que el país "continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales".

El Gobierno de Javier Milei formalizó este martes el retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la comunicación de la decisión de la administración libertaria a Naciones Unidas.

Así lo informó el canciller Pablo Quirno en su cuenta de la red social X, en la que aseguró que el país "continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales".

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En el posteo, el ministro de Relaciones Exteriores reportó: "Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país".

En el posteo, el ministro de Relaciones Exteriores reportó: "Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país".Captura de la red social X.
Captura de la red social X.

El funcionario recordó que la administración libertaria "comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (António Guterres), en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025". 

Además, explicó que, de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produjo de esta manera un año después de realizada esa notificación.

Por último, sostuvo: "Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias".

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