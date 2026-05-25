¡Alerta Mundial! La OMS adviritó por la velocidad de propagación de variante de ébola que causó más de 200 muertes

La aparición de una variante del virus del ébola en África activó las alertas de los organismos de salud internacionales debido a la velocidad de propagación. Hasta el momento, ya se registraron más de 200 muertes y las cifras van en ascenso.

La preocupación se extendió a los países organizadores de la Copa Mundial de Fútbol 2026 -Estados Unidos, México y Canadá-, ante la histórica clasificación de la selección del Congo, donde ya hay 900 casos sospechosos y las muertes alcanzan las 220.

El virus del ébola es endémico en ciertas regiones de África e históricamente, sus brotes se mantuvieron limitados geográficamente debido a que, a pesar de su elevada tasa de letalidad, sus mecanismos de transmisión limitaban la propagación.

Sin embargo, ante la situación actual, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado advirtiendo sobre la peligrosidad de la variante Bundibugyo.

En el Congo, ya se registraron 220 muertos.

Según los informes del organismo, esta cepa presenta mutaciones genéticas que impiden su identificación mediante las pruebas de diagnóstico habituales utilizadas en crisis sanitarias previas, lo que dificulta la contención inmediata de los vectores de contagio.

El foco de atención epidemiológica se centra en la República Democrática del Congo y en Uganda, las dos naciones más afectadas por este brote.

La Selección del Congo deberá realizar un aislamiento preventivo

La situación sumó complejidad ante el flujo migratorio y de viajeros que generará el Mundial 2026. Frente a esto, las autoridades de Estados Unidos recomendaron que la delegación futbolística del Congo realice un período de aislamiento preventivo de 21 días, aunque los integrantes del plantel no residen en su país de origen y concentran en Bélgica.

Alerta epidemiológica mundial por la variante Bundibugyo

La cepa Bundibugyo es una variante poco frecuente del ébola que fue identificada por primera vez en el año 2007 en la región homónima de Uganda.

A diferencia de la cepa Zaire, la variante más común y para la cual existen vacunas aprobadas, esta mutación carece de inoculantes desarrollados o de tratamientos médicos hasta la fecha.

Los reportes epidemiológicos de la OMS indican que existen más de 900 casos sospechosos y un registro de al menos 220 fallecimientos bajo investigación médica directas con este brote.

Las fallas en la detección temprana respondieron a que los análisis iniciales confundieron la sintomatología con otras variantes del virus o con enfermedades endémicas de la región, tales como la malaria y la fiebre tifoidea.

El retraso en el diagnóstico correcto facilitó que la transmisión del patógeno se extendiera a diversas provincias del Congo antes de que se implementaran los protocolos de aislamiento obligatorios.

Desde la OMS afirmaron que "estamos intentando alcanzar una epidemia que avanza muy rápido", confirmando que la velocidad del brote supera las capacidades locales.

El contagio del virus se produce principalmente a través del contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones, vómitos, saliva o superficies que hayan sido expuestas a contaminación biológica.

Los vectores de transmisión también incluyen la manipulación de cadáveres infectados durante las ceremonias fúnebres.

El cuadro clínico inicial de la enfermedad se manifiesta con hipertermia (fiebre alta), mialgias (dolores musculares), astenia extrema (cansancio), diarrea y vómitos.

En sus estadios más avanzados, la patología evoluciona hacia hemorragias internas y fallas multiorgánicas generalizadas.

La tasa de mortalidad de la variante Bundibugyo se sitúa entre el 30% y el 50%, dependiendo estrictamente del acceso a terapias de soporte médico.

La expansión transfronteriza del virus ya fue constatada, tras confirmarse casos en Uganda vinculados a ciudadanos procedentes del territorio congoleño.

A raíz de esto, diversos gobiernos reforzaron los controles sanitarios en terminales aeroportuarias y pasos fronterizos para viajeros procedentes de las zonas de riesgo.

Aunque la OMS califica el riesgo de una pandemia global como "moderado", las autoridades sanitarias admiten que la evaluación de riesgo es dinámica.

Las pautas de prevención recomendadas para los viajeros incluyen evitar la exposición a personas que presenten cuadros febriles, mantener la higiene de manos mediante lavado regular y uso de soluciones alcohólicas, evitar el contacto con fluidos biológicos y realizar una consulta médica de urgencia ante la aparición de síntomas tras un viaje internacional.