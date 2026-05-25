Fuerte caída en el precio del petróleo ante el avance de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán

La posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán repercutió en forma positiva este lunes en los mercados globales y también derivó en una fuerte caída en el precio de petróleo que retrocedió a menos de US$ 100 por barril, su nivel más bajo en un mes.

Durante el fin de semana fue el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien sostuvo que había posibilidades de que "en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias" en referencia al avance en las conversaciones con los representantes iraníes. No obstante, fue el propio Donald Trump quien intentó poner paños fríos y según aseguró en un mensaje publicado en Truth Social, le pidió a sus funcionarios que no se precipiten. En las negociaciones, persisten diferencias sensibles vinculadas al programa nuclear iraní y a las condiciones de seguridad en la región.

Pese a las declaraciones del mandatario estadounidense, este lunes prevaleció el optimismo en los mercados en que se pueda avanzar en una desescalada del conflicto y una eventual reapertura plena del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita una parte significativa del petróleo y gas natural licuado del comercio mundial.

Cae el valor del petróleo y mercados en alza

En este marco, el precio del crudo Brent bajó 5% y volvió a ubicarse por debajo de los US$ 100 por barril. La caída del petróleo funcionó como un factor de alivio para los mercados accionarios, ya que reduce presiones inflacionarias y disminuye el riesgo de políticas monetarias más restrictivas.

En los mercados, el principal índice regional, el STOXX 50 paneuropeo, avanzó 1,8% y se acercó a máximos históricos. En la misma sintonía, el DAX de Alemania subió 1,57%, y el CAC 40 de Francia creció 1,82% arriba. El FTSE 100 del Reino Unido también opera en terreno positivo aunque con una mejora moderada de 0,22%.

Los mercados globales operan en alza.

En tanto, las bolsas asiáticas también registraron ganancias. El Hang Seng de Hong Kong aumentó 0,86%, la bolsa de Shanghái subió 0,96%, el Kospi surcoreano creció 0,41% y el Nikkei 225 japonés mejoró 2,87%.

Asimismo, Wall Street no opera este lunes por el feriado por el Día de los Caídos en Estados Unidos aunque los futuros muestran un incremento destacado. El S&P 500 avanza 0,95%, el Nasdaq 1,4% y el Dow Jones 0,89%.