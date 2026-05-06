Cae el precio del petróleo y suben las Bolsas en medio del eventual acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La posibilidad de un inminente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para que la frágil tregua derive en una paz consolidada y ponga fin a la guerra de Medio Oriente fue saludado por el mercado internacional, que reaccionó con bajas en los precios del petróleo y subas en las Bolsas. Ocurrió luego de que funcionarios del país norteamericano informaran a la prensa estadounidense que ambas partes se acercan a un memorando de entendimiento, que podría transformarse en una salida diplomática en las próximas 48 horas.

Los valores del crudo, con tendencia alcista desde el inicio del conflicto bélico por el bloqueo del estrecho de Ormuz, retrocedieron tanto en el barril del Brent, referencia para Europa, como en el del West Texas Intermediate (WTI), parámetro para Estados Unidos y Argentina. El primero cedía este miércoles un 9% y se colocaba por debajo de los 100 dólares, mientras que el segundo retrocedía un 11% al operar en los 90 dólares.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO





Los índices bursátiles estadounidenses de de Wall Street, en tanto, avanzaban entre 0,7% y 1,3%, mientras que los de las plazas europeas de París, Londres y Fráncfort registraban subas superiores al 2%.

Detalles del eventual acuerdo

Según el medio estadounidense Axios, el eventual entendimiento contempla que Irán se comprometa a suspender su enriquecimiento de uranio, en tanto que Estados Unidos aceptaría levantar sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos "congelados" del país persa.

Asimismo, el posible acuerdo prevé el retiro gradual de las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz.

El texto en negociación propone una suspensión del programa nuclear iraní que podría tener una duración de entre 12 y 15 años, en contraste con la oferta inicial de Teherán de 5 años y la exigencia estadounidense de 20, según fuentes consultadas por Axios.

Además, se discute una cláusula que prolongaría esa moratoria ante cualquier incumplimiento iraní, así como la posibilidad de permitir sólo un enriquecimiento nuclear bajo del 3,67% al vencer el plazo.

Según declaraciones consignadas por Axios, el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, sostuvo ante la prensa que "no es necesario tener el documento finalizado en un solo día".

El funcionario estadounidense agregó: "Debemos acordar una solución diplomática con compromisos claros sobre lo que se está dispuesto a negociar y las concesiones que se harán desde el inicio".