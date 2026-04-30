El petróleo alcanzó su precio más alto en cuatro años tras nuevas amenazas de Trump

En una jornada marcada por el nerviosismo por la continuidad de la tensión en Medio Oriente, el barril de petróleo Brent -de referencia en los mercados europeos y global- rompió la barrera de los 125 dólares, alcanzando su valor más alto desde mayo de 2022 y consolidando un récord en medio del conflicto bélico.

La escalada de precios se desató luego de que el gobierno de los Estados Unidos sugiriera que el paso fronterizo clave del estrecho de Ormuz podría permanecer cerrado por tiempo considerable.

En la apertura de los mercados asiáticos, el Brent llegó a trepar un 7%, tocando un techo de 126,41, aunque luego estabilizó su avance en torno a los 122 dólares.

Las recientes declaraciones de Donald Trump influyeron en la cotización del crudo.

En ese marco, el West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el mercado estadounidense y local, mostró una tendencia alcista similar, alcanzando los 110,93 dólares por barril, lo que representa un salto significativo frente a los 106,88 registrados al cierre de la jornada anterior.

El factor Trump y el cerco a Irán

El principal motor de esta disparada fueron las recientes declaraciones de Donald Trump. El mandatario estadounidense endureció su postura frente a Irán, señalando que el bloqueo naval que mantiene Washington sobre los puertos iraníes podría extenderse "durante varios meses".

En declaraciones al medio Axios, Trump fue tajante al defender la estrategia de asfixia económica: "El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos", afirmó.

Alerta en los mercados: sin salida a la vista

El estrecho de Ormuz es un punto neurálgico para la economía global: por allí circula casi el 20% del crudo mundial. La parálisis del paso, que comenzó a finales de febrero, amenaza ahora con convertirse en una crisis estructural.

Con las conversaciones entre Washington y Teherán en punto muerto, los mercados se preparan para un escenario de precios altos sostenidos, lo que podría tener un impacto directo en los costos de energía y transporte a nivel global en las próximas semanas.