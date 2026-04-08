Irán amenazó a Estados Unidos y peligra el acuerdo: "O eligen el alto al fuego o siguen la guerra vía Israel"

El canciller de Irán puso en alerta al mundo nuevamente al poner un signo de pregunta en torno al alto al fuego anunciado por Estados Unidos en el conflicto en Medio Oriente.

Seyed Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, planteó que el acuerdo con Estadod Unidos incluye un real cese al fuego o "siguen la guerra vía Israel".

"Los términos del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos son claros y explícitos: Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas", expresó el canciller iraní.

Aracghchi planteó que "el mundo es testigo de las masacres en el Líbano" y recordó que la tregua era "en conjunto con aliados" y que el alto al fuego se sostiene "incluyendo Líbano".

Hezbollah lanza nuevos ataques

Por su parte, Hezbollah anunció la madrugada del jueves haber lanzado nuevos ataques contra Israel, a quien acusó de haber violado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

Además, el régimen iraní se negó a reabrir el estrecho de Ormuz porque denunció que Israel continuaba bombardeando al Líbano con los más fuertes ataques desde que comenzó la ofensiva.