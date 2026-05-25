¡VIDEO! Así avioneta chocó contra una mujer en parapente

Un accidente sobre los Alpes de Austria casi termina en tragedia cuando una avioneta chocó a una deportista que realizaba un vuelo en parapente.

La colisión quedó registrada por una de las cámaras que llevaba incorporada en su equipo la mujer de 44 que volaba en paracaídas.

La avioneta se cruzó en su misma trayectoria en forma imprevista mientras la deportista que iba en el parapente de ala flexible transitaba una ruta aérea habilitada para este tipo de actividades en la cadena montañosa ubicada en las proximidades de Salzburgo.

El choque ocurrió el sábado pasado alrededor de las 13.15 en la localidad de Piesendorf, una comuna situada en el distrito de Zell am See, donde el turismo de montaña es una de las principales actividades.

De acuerdo al relato de la mujer y las imágenes captadas, el despegue se realizó desde la cumbre de Schmittenhöhe. Durante la fase de vuelo horizontal, el parapente fue alcanzado por una avioneta monomotor modelo Cessna 172.

El vehículo motorizado era conducido por un piloto de 28 años de la provincia del Tirol austríaco.

Las imágenes extraídas del dispositivo de video muestran el momento en que el avión corta la trayectoria de la deportista, afectando el ala y las cuerdas de control.

Estos daños ocasionaron un descenso descontrolado mediante giros de alta velocidad, precipitando a la mujer hacia el suelo desde una altitud de varios centenares de metros.

En solo segundos, la deportista procedió a activar el paracaídas de reserva. Este dispositivo secundario está diseñado para desplegarse de forma autónoma ante emergencias críticas en vuelo libre.

El descargo de la paracaidista que fue chocada por una avioneta

La mujer ejecutó un aterrizaje de emergencia sobre la superficie de una vía forestal secundaria. Más tarde, utilizó sus redes sociales para publicar el video de la colisión junto a un descargo.

"Happy 2. Birthday to me" ("Feliz segundo cumpleaños para mí"), escribió. En publicaciones posteriores detalló los daños que sufrió: "Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto y que, salvo algunos golpes y moretones, no me haya pasado nada más".

Según las autoridades austríacas, la paciente solo presentó traumatismos superficiales y contusiones leves. Para su evacuación tras el aterrizaje forzoso, se dispuso de un helicóptero de la fuerza policial, el cual trasladó a la herida hacia el aeródromo de Zell am See para recibir atención médica.

Por su parte, el piloto al mando del Cessna 172 completó su aterrizaje en pista sin reportar averías. Al inspeccionar la aeronave en tierra, los técnicos constataron restos de filamentos y telas del parapente enganchados en los componentes externos del fuselaje.

En su declaración inicial, el piloto argumentó que factores visuales condicionaron el avistamiento tardío de la parapentista, lo que anuló el margen de tiempo necesario para realizar una maniobra evasiva eficaz.