El papa León XIV pidió "desarmar" la inteligencia artificial para proteger al ser humano

El papa León XIV presentó su primera encíclica, titulada "Magnifica Humanitas", en la cual solicitó "desarmar" la inteligencia artificial (IA) para evitar que domine al ser humano.

En el documento, el Pontífice advirtió que esta tecnología alimenta la brecha entre incluidos y excluidos, y subrayó que no puede ser considerada moralmente neutra.

Asimismo, denunció que el control de las plataformas, los datos y las infraestructuras actuales está en manos de grandes actores económicos y tecnológicos en lugar de los estados.

Impacto social y ambiental

El documento critica las dinámicas de explotación vinculadas a la obtención de recursos para el desarrollo tecnológico.

El líder de la Iglesia señaló la existencia de nuevas formas de esclavitud en regiones donde adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas para extraer tierras raras, metales esenciales para los componentes digitales.

Al respecto, la encíclica expone: "Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculos no se interrumpa".

Ante esto, se realiza un llamado a implementar soluciones tecnológicas sostenibles que reduzcan el impacto sobre el medioambiente.

Deshumanización y alfabetización digital

El texto pontificio alerta contra la tendencia de reducir al ser humano a un conjunto de datos explotados por máquinas o a su mero rendimiento de producción.

Frente a este panorama, se propone la alfabetización digital como una herramienta clave gestionada a través de la educación para mitigar los riesgos asociados.

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, ha sumado este pronunciamiento a sus previas advertencias sobre el uso de estas herramientas en el sector militar, afirmando textualmente: "Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable".

Antecedentes en la Santa Sede

La publicación de este documento representa la culminación de un proceso de análisis dentro del Vaticano. En el año 2020, la Santa Sede impulsó el Llamamiento de Roma para una ética de la IA junto a instituciones académicas y corporaciones digitales.

Especialistas en la materia consideran que la repercusión de este escrito podría equipararse a la obtenida por la encíclica "Laudato Si" en 2015, donde el entonces papa Francisco abordó la problemática ecológica global.