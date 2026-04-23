Una avioneta con millones de dólares se estrelló en Paraguay y vecinos la saqueron

El accidente de una aeronave cargada con divisas dejó un piloto fallecido y tres heridos el pasado sábado en la localidad de Minga Guazú, Paraguay.

El siniestro del transporte de caudales aéreo provocó que una fortuna en efectivo quedara esparcida sobre el terreno, desencadenando una recolección masiva de billetes por parte de los residentes de la zona.

Detalles de la aeronave y el cargamento

El avión involucrado es un Cessna 4020B, matrícula ZP-BEE, que trasladaba una cifra cercana a los 15 millones de reales brasileños y 5 millones de dólares en efectivo.

Según los registros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la aeronave reportó una falla técnica en su motor izquierdo poco antes de precipitarse a tierra.

Los protocolos de emergencia se activaron en secuencia: una Alerta 2 a las 15:38 y una Alerta 3 a las 15:50, apenas minutos antes de que se perdiera el contacto definitivo con la unidad cerca de Ciudad del Este.

Saqueos y víctimas en el lugar del impacto

Minutos después de la caída, habitantes de las zonas rurales circundantes se aproximaron a los restos para recoger el dinero que el impacto había dispersado por el campo.

El comisario Carlos Duré confirmó la magnitud del robo posterior al choque al declarar que "se sustrajeron cerca de 2 millones de dólares".

En cuanto a los tripulantes, el operativo de rescate confirmó el deceso del piloto, Fernando Noldin.

Por su parte, el copiloto Yeruti Núñez fue hallado en condición estable, mientras que los otros dos ocupantes del Cessna fueron trasladados de urgencia y permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

Investigación y seguridad fronteriza

Además de los peritajes técnicos sobre los motores, las fuerzas de seguridad de Paraguay mantienen una vigilancia especial en la región fronteriza con Brasil y Argentina.

Existen reportes sobre la presencia de grupos criminales que estarían utilizando uniformes apócrifos para intentar recuperar el botín mediante maniobras de extorsión a los civiles que participaron del saqueo.