Preocupación en Argentina: la SIDE advirtió por la llegada de embarcaciones provenientes de zonas de riesgo de ébola en África

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) comunicó que identificó embarcaciones procedentes de regiones de África consideradas de riesgo debido a un brote de ébola.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la entidad informó que el hallazgo se dio en el marco de un trabajo coordinado con los organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, permitiendo adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud pública.

Fuentes de la cartera sanitaria explicaron a Infobae el procedimiento estandarizado que se aplica ante estas situaciones en los ingresos al país: "Se lleva a cabo siempre el mismo protocolo. Los barcos son examinados en caso de que haya personas sintomáticas, cualquiera sea la enfermedad infectocontagiosa. Sino hay síntomas, se espera que pasen los periodios de ventana. Sino hay síntomas se los deja circular".

Coordinación de alertas y protocolos de frontera

El secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, detalló que la identificación de estos movimientos marítimos se logró a partir de información recabada por la SIDE.

Según señalaron desde el organismo estatal, el proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional permitió activar a tiempo las alertas correspondientes para anticipar y mitigar posibles riesgos biológicos en el territorio nacional.

Las acciones operativas incluyeron un despliegue coordinado entre Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud y la Prefectura Naval Argentina.

Entre las principales tareas ejecutadas se destacaron los controles sanitarios exhaustivos a bordo de los buques detectados, la exigencia de declaraciones juradas de salud a todo el personal y la implementación de restricciones específicas para evitar el desembarco preventivo de las tripulaciones.

Buques cargueros bajo inspección

En total, los sistemas de control detectaron tres buques cargueros provenientes de la República Democrática del Congo con destino a terminales portuarias de la Argentina, coincidiendo con el brote de ébola registrado en esa región del continente africano.

Las autoridades confirmaron que las embarcaciones comerciales involucradas operaban bajo las banderas de Grecia y Liberia.