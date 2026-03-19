La SIDE inició un proceso de desclasificación de archivos secretos sobre la dictadura militar

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) inició este jueves la publicación de documentos históricos de carácter reservado que abarcan entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983.

Los archivos cubren los años previos al golpe de Estado, el desarrollo de la última dictadura militar y el inicio de la transición democrática.

El proceso autorizado por el Poder Ejecutivo se realizará en tres etapas: la publicación inicial de los contenidos, la conservación física del material y el posterior traspaso definitivo al Archivo General de la Nación (AGN).

En esta primera fase, la SIDE difundió un conjunto de 26 documentos oficiales que totalizan 492 páginas. El organismo acompañó el material con una "Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE", orientada a investigadores, comunicadores y la ciudadanía.

La SIDE difundió un conjunto de 26 documentos oficiales que totalizan 492 páginas sobre el período de la última dictadura militar.

La documentación fue clasificada en carpetas temáticas, según la relevancia institucional e histórica. El archivo incluye piezas administrativas y operativas, tales como resoluciones, informes de inteligencia, memorandos internos, circulares y directivas efectuadas por el organismo durante la década analizada.

Desde la Secretaría indicaron que la difusión de los archivos se realizará de forma progresiva. El material estará disponible para la consulta pública a través del sitio web oficial de la institución, en un apartado dedicado a los archivos históricos, además de comunicaciones complementarias en sus canales digitales.

El organismo enmarcó esta difusión dentro de un plan para fortalecer la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional. Según la SIDE, la medida busca mayor transparencia y acceso a la información pública, conforme a la normativa vigente sobre datos del Estado.

La institución definió el acceso a estos archivos secretos como una medida para la consolidación de la confianza pública. En sus comunicaciones oficiales, la SIDE señaló que la desclasificación constituye "un acto de carácter ético, político y social" que permite legitimar el rol del Estado.

Asimismo, el organismo destacó que la apertura de esta información aporta datos específicos en un contexto donde las interpretaciones erróneas pueden dificultar la comprensión del pasado.

La intención declarada es proporcionar fuentes que reduzcan la desinformación sobre el accionar estatal durante el período 1973-1983.

Por último, la SIDE ratificó que la preservación del material es una prioridad antes de su transferencia al Archivo General de la Nación.