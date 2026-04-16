La SIDE armó un centro de lucha contra el terrorismo con ayuda del FBI

Después de varios meses de preparación, el Gobierno finalmente le dio luz verde al Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA). El nuevo organismo dependerá de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y tiene como misión principal coordinar el intercambio de información e inteligencia antiterrorista con organismos extranjeros y ministerios nacionales.

En una muestra de la importancia que se le otorga al CNA, hubo un acto de lanzamiento oficial con la participación del titular de la SIDE, Cristian Auguadra, un funcionario de bajísimo perfil. A su lado posó el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, en señal de colaboración de la administración de Donald Trump y principalmente del Federal Bureau of Investigation (FBI).

En un comunicado, la SIDE recordó que entre las funciones del nuevo Centro está la de "coordinar el intercambio de información e inteligencia, además de articular en materia de lucha contra el terrorismo con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, y los organismos de control financiero, aduanero y migratorio".

También hizo hincapié en la necesidad de "anticipar riesgos y proteger los intereses de la Nación", como principales motivos de su creación.

Auguadra, quien hace algunas semanas había viajado a Estados Unidos para perfeccionar la iniciativa y recabar la colaboración del FBI, sostuvo en el discurso de inauguración que "el mundo necesita de nuestros recursos naturales y tenemos una ubicación geográfica clave. Sumado a todo esto, el contexto internacional se ha complejizado. En este escenario convulsionado y cambiante, la Argentina necesita recuperar su capacidad para defenderse".

Peter Lamelas trajo el respaldo del FBI a la iniciativa.

El funcionario también destacó la importancia de la cooperación internacional y detalló: "En concordancia y siguiendo esta línea política, se firmó en la ciudad de Washington un convenio de colaboración con el FBI del gobierno de los Estados Unidos, constituyendo una pieza fundamental para la profesionalización e integración del CNA. Ahora, la Argentina cuenta con el apoyo de los mejores del mundo en esta materia".

De acuerdo al decreto 717/25 que le dio origen, el CNA estará integrado por representantes de la SIDE, los Ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Justicia, Interior y Economía, además de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Migraciones.

En tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional será el brazo operativo responsable de activar protocolos y coordinar fuerzas federales en todo el país.