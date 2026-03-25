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Miércoles, 25 de marzo de 2026

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INTERNACIONAL

La SIDE se reunió con la CIA en Washington y recibió un reconocimiento internacional

El jefe de Inteligencia argentino mantuvo un encuentro con su par estadounidense y avanzó en acuerdos clave.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) avanzó en su agenda internacional tras un encuentro de alto nivel con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Estados Unidos. La reunión se realizó en Washington D.C., donde el titular del organismo argentino, Cristian Auguadra, se encontró con el director de la CIA, John Ratcliffe.

La SIDE se reunió con la CIA en Washington y recibió un reconocimiento internacional

Según se informó oficialmente, Auguadra "mantuvo una reunión privada con el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sede del organismo en Langley". Durante el encuentro, el titular de la CIA "comunicó formalmente su decisión de otorgar un reconocimiento institucional al personal de la SIDE" y precisó que la entrega está  prevista para abril en la sede de la agencia.

El reconocimiento, de acuerdo con el comunicado, se apoyó en "los resultados obtenidos en recientes operaciones conjuntas", y en el proceso de profesionalización del organismo y en la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), al que definieron como "una iniciativa única en la región".

En paralelo, la agenda incluyó un encuentro multilateral. Ese mismo día se realizó en Washington la primera Reunión por las Américas, con representantes de varios países de la región.

Según precisaron,"se abordaron políticas contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos", con la participación de delegaciones de Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá.


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