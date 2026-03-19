La respuesta del canciller Quirno cuando le preguntaron si Argentina iba a ir a la guerra contra Irán

El canciller argentino, Pablo Quirno, evitó confirmar la posibilidad de que el país participe con apoyo militar en el conflicto que enfrenta a Estados Unidos y Israel con Irán, aunque tampoco lo descartó.



El ministro de Relaciones Exteriores fue consultado sobre las versiones que circularon en las últimas horas acerca de un eventual envío de buques de la Armada argentina al escenario de guerra. Ante esa pregunta, el funcionario relativizó esos trascendidos, aunque dejó abierta la puerta a una eventual colaboración.

"En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar", respondió el canciller en la entrevista televisiva con A24 cuando le preguntaron cuál sería la postura argentina ante el conflicto.

Quirno señaló que los informes sobre un posible despliegue de embarcaciones militares forman parte, por ahora, de "rumores", aunque evitó negar categóricamente esa posibilidad.



De ese modo, sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre el tipo de apoyo que el Gobierno podría ofrecer a los aliados occidentales en el marco de la escalada en Medio Oriente.



Las palabras del jefe de la diplomacia se suman a las que horas antes había pronunciado el secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien planteó que el país está dispuesto a colaborar con Washington si así lo requiere.

Consultado por el diario español El Mundo acerca de la posibilidad de enviar tropas a Medio Oriente, Lanari fue explícito: "Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren, se dará".

También el jefe de Estado Javier Milei se refirió al conflicto en Medio Oriente en una disertación en la Universidad Yeshiva, hace más de una semana. "Irán es el enemigo y vamos a ganar", remarcó el mandatario, quien se consideró "el presidente más sionista del mundo". Estas declaraciones provocaron una fuerte respuesta desde el gobierno del país islamista: "Es una línea roja imperdonable que fue cruzada" por Argentina.