Afirman que Argentina enviará buques a Irán y piden que EE.UU. apoye el reclamo por Malvinas

Un fuerte mensaje en redes sociales sacudió el tablero internacional. Marc Zell, vicepresidente de Republicans Overseas y figura cercana al trumpismo, aseguró que Argentina enviará unidades navales para ayudar a Estados Unidos en el conflictivo Estrecho de Ormuz. Según el abogado radicado en Jerusalén, ante la negativa del Reino Unido de acompañar la misión, la administración de Donald Trump debería recompensar a Buenos Aires apoyando el reclamo por las Islas Malvinas.

La lógica que propone Zell es de pura reciprocidad: si los aliados tradicionales como Londres le sueltan la mano a Washington en Medio Oriente, Estados Unidos debería romper su neutralidad histórica y ponerse del lado argentino en el Atlántico Sur. "Sería apropiado que la administración Trump considere revertir su política y respaldar el reclamo argentino", disparó el dirigente, recordando el apoyo que Ronald Reagan le dio a los británicos en 1982.

Pese al impacto de sus palabras, el despliegue militar aún no tiene sustento oficial. Hasta el momento, no existen cables de agencias ni confirmaciones por parte del gobierno de Javier Milei sobre el envío de la Armada Argentina a una zona de guerra. Además, aunque Zell es un hombre de consulta en el mundo republicano, no ocupa hoy un cargo formal en el gabinete estadounidense, lo que sitúa su frase más como una estrategia de presión que como una decisión tomada.

El perfil de Zell no es el de un improvisado: como presidente de Republicans Overseas Israel, funciona como un nexo clave entre la política de Washington y Tel Aviv. Su planteo busca exponer la "cobardía" británica frente a la predisposición del nuevo alineamiento argentino, sugiriendo que las alianzas de la Guerra Fría ya no rinden los mismos frutos para los intereses de Estados Unidos.

Por ahora, la propuesta de "buques por Malvinas" queda como una declaración que busca tantear el terreno diplomático. Mientras la tensión en el Golfo Pérsico aumenta, el posteo de Zell vuelve a poner en la agenda global la disputa por la soberanía de las islas, demostrando que los conflictos actuales en Irán podrían reconfigurar viejas posiciones internacionales de manera inesperada.