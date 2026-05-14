Polémica: Irán no recibió las visas para viajar a Estados Unidos a menos de un mes del inicio del Mundial

A 29 días del inicio del Mundial 2026, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol expresó que su selección aún no recibió los visados para poder viajar a Estados Unidos.

Todavía es una incertidumbre la aprobación de los documentos por parte del país norteamericano, en medio de la Guerra de Medio Oriente.

Mahdi Taj sostuvo: "Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse". Y agregó: "No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes han obtenido visados. Aún no se han expedido visados".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sostuvo que Irán disputará sin problema los partidos establecidos en Estados Unidos ante Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, por el Grupo G.

Según Taj, los jugadores debieron que desplazarse a Ankara, capital de Turquía, para que les tomen las huellas dactilares en el proceso del visado.