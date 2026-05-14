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La FIFA anunció qué artistas protagonizarán el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

En las últimas horas, la FIFA dio a conocer la lista de estrellas que actuarán en el show de medio tiempo que se realizará durante la final del Mundial 2026.

EBalmaceda

Entre tantas otras cosas, el Mundial 2026 contará con un show de medio tiempo durante la final que promete ser histórico.

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A ese respecto, la FIFA dio a conocer en las últimas horas qué artistas encabezarán el evento que tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Según comunicó la casa del fútbol mundial, los protagonistas serán Shakira, Madonna y la banda surcoreana de K-pop BTS. Cabe recordar que el show contará con la producción de Chris Martin, cantante de Coldplay.

La ceremonia, que se celebrará por primera vez en una definición de la Copa del Mundo, tendrá una duración estimada de entre 25 y 30 minutos.

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Por otra parte, la apertura de la cita mundialista también será especial, debido a que tendrá espectáculos en los primeros compromisos de los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

El 11 de junio, en el Estadio Azteca, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, entre otros, se presentarán antes del debut del Tri frente a Sudáfrica.

Ya el 12 de junio, en el BMO Field de TorontoAlanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince harán lo propio antes del estreno de Les Rouges ante Bosnia.

Por último, y ese mismo día, Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla estelarizarán el show previo al duelo entre Estados Unidos y Paraguay.

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