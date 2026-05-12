Mundial 2026: las seis nuevas reglas que probará la FIFA para todos los partidos

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina. A tan solo un mes del puntapié inicial con el partido entre uno de los anfitriones, México, y Sudáfrica, en esta nota te contaremos los detalles que harán que este Mundial sea diferente al resto.

Desde el vamos, hay que mencionar que será la primera vez que la FIFA le delegue la organización del certamen a tres países (Estados Unidos, Canadá y el citado México) y que, también, ponga a prueba el formato con 48 Selecciones, cuando hasta Qatar 2022 fueron 32 los equipos participantes.

Para que todo esto sea dinámico y todo funcione a la perfección, el ente rector trabajó junto a la International Football Association Board (IFAB) para avanzar en una serie de medidas que genere más atractivo el espectáculo.

En el afán de reducir demoras, ordenar situaciones que suelen cortar el desarrollo de los encuentros y rever algunos criterios de revisión arbitral, la competencia FIFA será el escenario ideal para los ensayos de tantos cambios.

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LOS CAMBIOS QUE SE IMPLEMENTARÁN EN EL MUNDIAL 2026

-Uno de los cambios más visibles y que, por ejemplo, ya se ha puesto en marcha en los torneos Conmebol, será la pausa de hidratación. En todos los partidos habrá un corte de 180 segundos a los 22 minutos de cada tiempo, sin importar la temperatura, la sede o si el estadio tiene techo. FIFA presentó esta decisión como una medida de cuidado para los futbolistas, aunque también abrió el debate por el impacto televisivo y comercial de esos parates, cosa que ya se probó en el pasado Mundial de Clubes que se jugó en Estados Unidos.

-La otra novedad fuerte aparece en las reposiciones. Si el árbitro interpreta que un saque lateral o un saque de arco se demora de manera excesiva, iniciará una cuenta visual de cinco segundos. Si la pelota no se pone en juego al terminar ese plazo, el lateral pasará al rival. En el caso del saque de arco, la sanción será un tiro de esquina para el equipo contrario.

-Las sustituciones también tendrán un límite más estricto. El futbolista reemplazado deberá abandonar la cancha dentro de los 10 segundos posteriores a la señal del árbitro o a la aparición del cartel. Si no lo hace, saldrá igual, pero el sustituto no podrá ingresar hasta la primera interrupción posterior a un minuto de juego corrido. El objetivo es claro: evitar que los cambios se usen como una herramienta para enfriar los cotejos.

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-Otra modificación apunta a la atención médica. Cuando un jugador reciba asistencia dentro del campo, o cuando una lesión obligue a detener el juego, deberá salir y permanecer afuera durante un minuto desde la reanudación. La intención es desalentar interrupciones tácticas y ordenar una situación frecuente en los tramos decisivos de los encuentros.

-El VAR tendrá más margen de intervención. La IFAB aprobó que pueda asistir al árbitro en expulsiones derivadas de una segunda amarilla claramente incorrecta, en casos de identidad equivocada cuando se sanciona al jugador o equipo equivocado, y en córners mal otorgados, siempre que la revisión pueda resolverse de inmediato y sin demorar la reanudación.

-A su vez, la FIFA agregó dos resoluciones para situaciones disciplinarias específicas. La primera habilita a sancionar con tarjeta roja a un jugador que se tape la boca durante una confrontación con un rival, en un contexto vinculado a la posible ocultación de una conducta discriminatoria. Y la segunda enmienda apunta las protestas masivas ante los fallos arbitrales: si un futbolista abandona el campo de juego en rechazo a una decisión del juez, podrá ser expulsado. La regla también alcanza a los integrantes del cuerpo técnico que impulsen esa conducta. Además, si un equipo provoca la suspensión definitiva del partido, en principio se le dará por perdido el compromiso.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































