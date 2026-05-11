Sufre River: Santiago Beltrán recibió una muy mala noticia

Con diez victorias en los trece partidos jugados por River, el equipo de Chacho Coudet avanza en función de sus objetivos y uno de sus puntos más altos es el arquero Santiago Beltrán.

Héroe en el cruce con Bragantino por la Copa Sudamericana y en el duelo con San Lorenzo por el Apertura 2026, el pibe que se quedó con el arco Millonario continúa en el centro de la escena y no por buenas noticias.

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Es que Beltrán había sido expulsado en el compromiso ante Carabobo por la Copa Sudamericana y el club se movió para intentar revertir la sanción con un reclamo formal ante la Conmebol y que, según el reglamento, no será anulada.

Dadas las circunstancias, Coudet ya había cuestionado públicamente la decisión arbitral tras el encuentro en Venezuela ("no fue expulsión") y River avanzó con una presentación ante el Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana. Sin embargo, desde el ente sudamericano dejaron bien en claro que no existe margen para anular una tarjeta roja decidida dentro del campo de juego.

El principal argumento aparece en el artículo 9 del reglamento, en el cual se establece que "las decisiones que tome el árbitro sobre el terreno de juego son definitivas y no serán revisadas por los Órganos Judiciales de la Conmebol". En otras palabras, aunque River haya considerado que el árbitro paraguayo Derlis López interpretó mal la jugada, el Tribunal no puede volver a analizar futbolísticamente la acción para, luego, cambiar el fallo.

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CÓMO FUE LA EXPULSIÓN DE SANTIAGO BELTRÁN ANTE CARABOBO





Vale recordar que la expulsión de Santiago Beltrán se produjo luego de una salida lejos del área en la que terminó derribando a Joshua Berríos. Tras la intervención del VAR, el referí entendió que se trataba de una ocasión manifiesta de gol y decidió mostrarle la roja directa.

%uD83D%uDD0ESANTIAGO BELTRÁN salió lejos, cometió falta y fue AMONESTADO por el árbitro paraguayo Derlis López.



%uD83D%uDDE3%uFE0FTodo CARABOBO pidió ROJA, pero el VAR Fernando López LLAMÓ y el árbitro cambió su decisión: el arquero de RIVER PLATE fue EXPULSADO a 5' del final. %uD83D%uDFE5 pic.twitter.com/zKFOwJyPe6 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) May 8, 2026

Al mismo tiempo, desde la Banda sostienen que el delantero local se abría hacia un costado y que no existía una situación clara de definición, pero el reglamento vuelve a ser contundente respecto de los límites de revisión.

"Únicamente las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas por el árbitro podrán ser revisadas" y exclusivamente "en cuanto a la incorrecta identificación de la persona sancionada", apunta el reglamento. Es decir, la Conmebol solo puede intervenir si el juez expulsó al futbolista equivocado, algo que no ocurrió en este caso.

Además, el artículo correspondiente a este ítem del reglamento también contempla excepciones aunque únicamente para situaciones de conducta violenta, agresiones, escupitajos o gestos ofensivos que el árbitro y sus asistentes no hayan advertido durante el cotejo. En esos casos, la Comisión Disciplinaria sí puede actuar posteriormente y aplicar sanciones de oficio, pero la jugada de Beltrán no encuadra dentro de ninguno de estas situaciones.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A eso se suma el punto 3, que refuerza todavía más la postura reglamentaria. "Únicamente serán admisibles las protestas por una amonestación o una expulsión del terreno de juego si el error del árbitro consistió en confundir la identidad del jugador", sostiene. Por eso, más allá del reclamo formal presentado por River, el escenario aparece reglamentariamente cerrado para una posible anulación de la sanción.

El artículo también contempla excepciones en su inciso 4, aunque únicamente para situaciones de conducta violenta, agresiones, escupitajos o gestos ofensivos que el árbitro y sus asistentes no hayan advertido durante el partido. En esos casos, la Comisión Disciplinaria sí puede actuar posteriormente y aplicar sanciones de oficio. Pero la jugada de Beltrán no encuadra dentro de ninguno de esos supuestos.

Por eso, pese al malestar que persiste en River y al respaldo que recibió Beltrán tras su actuación decisiva ante San Lorenzo, todo indica que la Conmebol no tiene herramientas reglamentarias para quitarle la tarjeta roja al arquero.