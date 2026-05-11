El nuevo ruego de Coudet a los hinchas de River para el partido de cuartos de final ante Gimnasia La Plata

Lo pidió sin vueltas. Se trata de Eduardo Coudet, quien les dejó un claro mensaje a los hinchas de River de cara al partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 tras haber logrado el pase a esa instancia del torneo al imponerse a San Lorenzo en la tanda de penales.

"Once contra once generamos situaciones. Podríamos haber hecho varios goles en el primer tiempo, aunque siempre hay cosas para corregir. En el único tiro al arco que recibimos, nos fuimos 0-1. Lo fuimos a buscar, quizás con algún condicionamiento físico, y después con el empate y el alargue... es difícil explicar todo el partido con tantas emociones", señaló.

El técnico hizo hincapié en la dificultad de romper el cerco defensivo propuesto por San Lorenzo y reconoció el sufrimiento innecesario en la definición. "Es difícil generar un buen fútbol con un equipo metido en bloque bajo, pero por suerte entró en la última. Le dimos demasiada emoción a los penales para mi gusto, ja. Seguimos en carrera, otra vez jugando en casa, y queremos ver la parte positiva más allá de lo que se pueda decir", analizó con un toque de humor.

Durante el tiempo suplementario, el clima en Núñez se tornó denso y se escucharon algunos reclamos desde las gradas. Lejos de polemizar, Coudet eligió abrazar esa presión: "Yo tengo muy claro esto. La exigencia nos va a hacer mejores, es River. Se los digo constantemente a los jugadores. Siempre hay que saludar a la gente y hay que estar más juntos que nunca. Tenemos que ser conscientes de esta exigencia. A veces nos cuesta no poder retribuirle a la gente lo que nos da".

Finalmente, el entrenador puso el foco en la efectividad defensiva de cara al duelo ante Gimnasia de La Plata. "Tenemos que tratar de seguir mejorando y corregir errores. Patearon tres veces y nos hicieron dos goles. Tenés que remar cuando se pone difícil otra vez. La exigencia acá es grande y la entiendo. Por suerte hoy se nos dio", concluyó.



