Con dos regresos y un posible cambio, vuelven los titulares en River para enfrentar a San Lorenzo

Tras la agónica victoria ante Carabobo en Venezuela, el plantel de River ya está en Buenos Aires y, de cara al partido ante San Lorenzo, el Chacho Coudet prepara un equipo con los habituales titulares y dos regresos: Fausto Vera y Sebastián Driussi. Además, podría haber un cambio.

Por primera vez desde el primer cruce ante Carabobo (15 de abril), el entrenador podrá poner nuevamente a su once ideal.

Vera, tras dejar atrás su esguince del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, volverá a ser el acompañante de Aníbal Moreno en la mitad; y Driussi, que superó un desgarro, volverá a ser el centrodelantero del equipo.

Pero la novedad pasa por la posibilidad de que ingrese al equipo titular Maximiliano Meza. Tras la avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda sufrida el 9 de noviembre de 2025 ante Boca, el mediocampista volvió a jugar el último domingo ante Atlético Tucumán desde el arranque, y anoche tuvo un buen partido, con gol incluido.

El probable once de River para enfrentar a San Lorenzo: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maxi Meza o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.