Con Leandro Brey y un regreso, los convocados de Boca para enfrentar a Huracán

Boca se prepara de cara al cruce con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Este sábado, el Xeneize disputará este importante partido en La Bombonera y Claudio Úbeda confirmó a los jugadores convocados.

La noticia más relevante es la presencia de Leandro Brey, quien ya dejó atrás el golpe en la zona del psoas recibido ante Barcelona en Guayaquil. El arquero pudo entrenarse con normalidad y será titular ante el Globo.

El otro retorno esperado es el de Ander Herrera, ya recuperado de su desgarro en el isquiotibial izquierdo. El español formaría parte de las alternativas del entrenador, que decidió sacar de la convocatoria a Lucas Janson.

Por otra parte, Adam Bareiro volvió a ser convocado y se perfila para ser titular, al igual que Santiago Ascacibar. Quien perdió su lugar en la lista fue el arquero juvenil Fernando Rodríguez.