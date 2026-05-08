Respira Scaloni: amnistía de la FIFA para Otamendi, que podrá jugar en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Final feliz para Nicolás Otamendi, quien recibió una gran noticia este viernes a la mañana porque podrá estar en el debut de la Selección Argentina ante Argelia, en la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, después de haber recibido amnistía de la FIFA tras su expulsión frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias.

El defensor había visto la roja en septiembre del año pasado, en el cierre de la clasificación rumbo a la Copa del Mundo, cuando derribó a Enner Valencia, que se iba solo al gol, en la medialuna del área. El árbitro Wilmar Roldán lo echó sin tener que ir al VAR y marcó la primera expulsión del zaguero en la Selección.

Como Argentina no volvió a jugar de manera oficial porque la Finalissima que estaba prevista para marzo fue cancelada, por reglamento Otamendi tenía que cumplir la sanción en el primer encuentro que disputaran los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mundial, que será el 16 de junio a las 22 en Kansas y ante Argelia.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había presentado una solicitud para buscar la amnistía, que fue aceptada por FIFA y el futbolista de 38 años, quien suena como refuerzo de River tras el Mundial 2026, recibió la notificación este viernes.