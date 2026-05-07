Platense se quedó a las puertas de la clasificación a los octavos de final de la Libertadores: intenso empate con Peñarol

A la cancha salió Platense con el objetivo de lograr una histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, para lo que debía quedarse con los tres puntos ante Peñarol. Pero el Calamar no aprovechó su momento de superioridad, por lo que debió conformarse con el 1-1, el cual lo mantiene en el segundo lugar del Grupo E.

Decidido a quedarse con los tres puntos, el local tomó la iniciativa desde el vamos. A pesar de diversas interrupciones tanto por las lesiones de Eric Remedi, en la visita, y de Tomás Nasif, en el local, siempre el dueño de casa mostró una mejor cara.

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Tras una jugada colectiva, lo tuvo Franco Zapiola y su disparo, previo desvío en el camino, se perdió junto al poste izquierdo. Sin embargo, de una jugada aislada, el Manya se puso en ventaja con un remate de Facundo Batista, el cual cayó por detrás de un Matías Boragno que poco pudo hacer. Pero rápidamente, Tense encontró el empate luego de una gran triangulación entre Guido Mainero, Zapiola y Agustín Lagos, que definió con un potente disparo y así igualó el encuentro.

Lejos de bajar la intensidad, en el cierre de la primera mitad, la armó Zapiola y asistió a Retamar, cuya definición defectuosa le volvió a quedar a quien inició la jugada y su tiro se estrelló en el poste derecho. Aunque mantuvo la iniciativa, la más clara en el complemento fue para el Carbonero: a los 26 minutos, Gastón Togni sacó un fuerte remate de media distancia, que obligó una buena intervención de Borgogno para mandar la pelota al córner.

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A poco de ingresar quien también generó peligro en los charrúas fue Abel Hernández al puntear ante la salida del guardameta local y, de manera milagrosa, la pelota se fue al lado del segundo palo.

Conforme con la cosecha, el Calamar soportó los embates de Peñarol y resistió, sobre todo, con mucho corazón. A falta de dos fechas para el cierre de fase de grupos, Tense le sacó cinco puntos de ventaja a Santa Fe y al Manya. Un empate que se vio con buenos ojos en Vicente López pero con la ingratitud por no haber podido cerrar la historia en otra noche histórica para el Marrón.