Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River tendrá un importante encuentro este jueves, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana 2026, cuando visite a Carabobo de Venezuela en un partido clave por la primera posición del Grupo H. El enfrentamiento, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, el árbitro será el paraguayo Derlis López y en el VAR estará su compatriota Fernando López.

El "Millonario" llega a este encuentro como líder en el grupo, producto de las victorias frente a los venezolanos y Bragantino de Brasil, mientras que el único partido en el que no sumó de a tres fue cuando empató contra Blooming en Bolivia. De esta manera, se asegurará la clasificación a la próxima instancia en caso de ganar y de que Bragantino no se imponga ante Blooming.

Para este encuentro, Eduardo Coudet tiene planeado salir a la cancha con un equipo con mayoría de suplentes, ya que el fin de semana tendrá un enfrentamiento clave con San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Carabobo, por su parte, tuvo un muy buen inicio en esta Copa Sudamericana y sumó seis puntos en sus primeras tres presentaciones, por lo que se ilusiona con un triunfo que le permita terminar la fecha en lo más alto del Grupo H.

Probables formaciones de Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana 2026

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero o Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Cómo ver en vivo Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana 2026

El partido entre Carabobo y River por la jornada 4 de la Copa Sudamericana 2026 será televisado por DSPORTS. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.