Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

A LAS PUERTAS

Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense en busca de otra marca histórica en la Copa Libertadores

Esta noche, Independiente Rivadavia intentará derrotar a Fluminense por la fecha 4 del Grupo C para obtener otro hito en la Copa Libertadores 2026.

EBalmaceda

No conforme con el mejor equipo en el Torneo Apertura 2026, Independiente Rivadavia no para de hacer estragos en su debut absoluto en la Copa Libertadores.

Agustín Almendra le abrió la puerta a una posible vuelta a Racing: "Me encantaría"

Hasta aquí, la Lepra Mendocina venció a sus tres rivales y lidera el Grupo C del certamen continental con puntaje ideal. Sin embargo, podría sumar otro hito a su campaña si derrota esta noche a Fluminense, desde las 21:30.

Tanto es así que, si el equipo de Alfredo Berti le gana al Tricolor carioca nuevamente, se convertirá en el segundo combinado en la historia de nuestro país en conseguir cuatro triunfos al hilo en su estreno en la competencia más importante de Sudamérica.

Por ahora, esa mención le pertenece a Estudiantes de La Plata, que en 1968 hizo lo propio y terminó siendo campeón, pero si se extiende el filtro, otros tres equipos emularon ese logro: Botafogo en 1968, Fluminense en 1971 y Atlético Paranaense en 2000.

Sin embargo, y por ahora, el récord seguirá estando en propiedad de Cruzeiro, que en 1963 festejó en sus primeros seis cotejos.

Independiente tomó una drástica decisión sobre el futuro de Gabriel Ávalos

Independiente Rivadavia quiere seguir de racha en la Copa Libertadores: así está el Grupo C

  1. Independiente Rivadavia - 9 puntos
  2. Bolívar - 4 puntos
  3. Deportivo La Guaira - 2 puntos
  4. Fluminense 1 punto

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Independiente Rivadavia