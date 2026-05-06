Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense en busca de otra marca histórica en la Copa Libertadores

No conforme con el mejor equipo en el Torneo Apertura 2026, Independiente Rivadavia no para de hacer estragos en su debut absoluto en la Copa Libertadores.

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Hasta aquí, la Lepra Mendocina venció a sus tres rivales y lidera el Grupo C del certamen continental con puntaje ideal. Sin embargo, podría sumar otro hito a su campaña si derrota esta noche a Fluminense, desde las 21:30.

Tanto es así que, si el equipo de Alfredo Berti le gana al Tricolor carioca nuevamente, se convertirá en el segundo combinado en la historia de nuestro país en conseguir cuatro triunfos al hilo en su estreno en la competencia más importante de Sudamérica.

Por ahora, esa mención le pertenece a Estudiantes de La Plata, que en 1968 hizo lo propio y terminó siendo campeón, pero si se extiende el filtro, otros tres equipos emularon ese logro: Botafogo en 1968, Fluminense en 1971 y Atlético Paranaense en 2000.

Sin embargo, y por ahora, el récord seguirá estando en propiedad de Cruzeiro, que en 1963 festejó en sus primeros seis cotejos.

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