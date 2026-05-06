Independiente tomó una drástica decisión sobre el futuro de Gabriel Ávalos

Hace rato que Gabriel Ávalos se convirtió en una de las grandes referencias de Independiente. Sin embargo, hay una situación que preocupa a todos: su contrato.

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El delantero de 35 años, hoy máximo artillero del Torneo Apertura 2026 con nueve goles y segundo mejor asistidor gracias a cinco pases decisivos, tiene vínculo con el club hasta diciembre y todavía no se han abierto negociaciones al respecto.

Sin embargo, la dirigencia del Rojo sabe que no se puede quedar sin esa pieza fundamental. Por eso, la idea es que, una vez que comience el receso invernal, se inicien las charlas para retenerlo.

A esta hora, más allá de un incremento en su salario, en Avellaneda piensan en ofrecerle al atacante paraguayo la extensión del acuerdo por otras dos temporadas.

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Mientras tanto, está claro que el exfutbolista de Argentinos Juniors, quien ya disputó 100 compromisos con Independiente en los que convirtió 31 tantos y aportó 11 asistencias, ahora se enfocará en los playoffs del campeonato doméstico.