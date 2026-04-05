Independiente se frota las manos: cuánto dinero le entrará a sus arcas si Ávalos y Arias juegan el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Mientras las selecciones ajustan los últimos detalles, la FIFA informó cuánto dinero cobrarán los clubes que cedan a futbolistas a la Copa del Mundo. Y por eso en Independiente están muy expectantes.

Como en cada edición, la entidad madre del fútbol abonará un monto diario a las instituciones que tengan jugadores compitiendo en el Mundial. Esta vez, la cifra será de USD 11.000 por día por cada futbolista que se encuentre afectado a la competencia a partir del 25 de mayo.

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En el Rojo empiezan a frotarse las manos, ya que tiene a dos jugadores con chances reales de ser convocados para jugar el Mundial. Gabriel Ávalos es muy tenido en cuenta en Paraguay, mientras que Santiago Arias podría ir con Colombia.

En caso de ser convocado, se sabe que el goleador estará por lo menos hasta el jueves 25 de junio con la delegación paraguaya, ya que ese día se jugará el último partido del Grupo D. Serán 32 días de concentración en total, por lo que Independiente cobraría USD 352.000 por Ávalos.

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Por su parte, el lateral derecho colombiano permanecería como mínimo hasta el sábado 27 de junio, fecha en que cerrará su participación en el Grupo K. En su caso, serían 34 días de competencia y al Rey de Copas le entrarían USD 374.000.

Entre Ávalos y Arias, le dejarían a Independiente USD 726.000 sólo por participar en la fase de grupos. Si Paraguay y Colombia logran pasar a 16avos de final, el monto se irá incrementando día tras día. En Avellaneda esperan ansiosos la convocatoria de los dos futbolistas y, desde ya, la mejor de las suertes para ambos países en la Copa del Mundo, para poder cobrar el mayor dinero posible.