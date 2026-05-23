Zelarayán y Martínez Quarta palpitaron la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River

Mañana a las 15:30, el fútbol argentino se paralizará con la final del Torneo Apertura 2026 en la que Belgrano de Córdoba y River buscarán la gloria.

Belgrano hizo un impresionante banderazo en la previa de la final del Torneo Apertura ante River

En ese marco, los capitanes del Pirata y el Millonario brindaron una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional en la que palpitaron el encuentro.

Representando al conjunto cordobés, Lucas Zelarayán analizó el camino que recorrió junto a sus compañeros y consideró que hay que "disfrutar el momento".

"Tuvimos partidos muy difíciles, pero el envión anímico es muy fuerte por cómo fue el último partido ante Argentinos. Estamos muy felices por lo que vamos a jugar mañana, así que creemos que hay que disfrutar el momento", expresó.

Respecto a su condición de hincha, el Chino reconoció que es difícil separar la parte del fútbolista. Sin embargo, indicó que será un encuentro para no perder el eje.

"Obviamente es difícil separar el hecho de ser hincha, pero es momento de estar en la piel de jugador. Esa euforia que tenemos como hinchas no debería estar presente porque es un partido en el que hay que estar atento a todo", subrayó.

"SOÑE TODA MI VIDA JUGAR UNA FINAL CON BELGRANO"



%uD83D%uDCCC Firma: Chino Zelarayán



%uD83D%uDC40 ¿Se le dará este domingo ante River en el Kempes? pic.twitter.com/r73kAhTXFc — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

Por su parte, Lucas Martínez Quarta recordó el mal momento que la Banda atravesó hace unos meses y valoró el haber llegado hasta esta instancia.

"Estamos contentos de haber llegado a la final porque quiere decir que hicimos las cosas bien. Nos agarra en un lindo momento y pase lo que pase mañana, creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho", indicó.

En esa línea, hizo hincapié en la salida de Marcelo Gallardo y agregó: "Hace tres meses ninguno de ustedes se imaginaba que nosotros estemos acá. Se tuvo que ir el técnico más ganador de la historia y como grupo supimos salir adelante. Por eso dije que tiene el doble de mérito".

"HACE 3 MESES NINGUNO DE USTEDES SE IMAGINABA QUE NOSOTROS ESTEMOS ACÁ. NO ERA FÁCIL, SE TUVO QUE IR EL TÉCNICO MÁS GANADOR DE LA HISTORIA"



©%uFE0F Martínez Quarta habló sobre las dificultades que tuvo River para llegar hasta la final del #TorneoApertura pic.twitter.com/KQCXVbskQt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

Además, ambos futbolistas hablaron sobre el Estadio Mario Alberto Kempes y comentaron por qué será especial que sea la sede del cotejo decisivo.

"Que se juegue en Córdoba no es una presión. Es una cancha en la que siempre fuimos visitantes porque tenemos nuestro propio estadio. Más que una presión es una motivación que sea acá, porque lo pudimos vivir en la semana con la gente y seguramente mañana también con hinchas de Belgrano en las calles", afirmó el volante del equipo de Ricardo Zielinski.

A su vez, el zaguero central rememoró que allí conquistó su primer título y avisó que los hinchas harán de la Docta una casa para el Millonario.

El hijo de Gustavo Costas publicó un mensaje de despedida con un palito para la dirigencia de Racing: "Nos quedaba mucho..."

"Tengo muy lindos recuerdos del Kempes porque es la cancha en donde gané mi primer título. Nosotros también nos sentimos como en casa por la cantidad de hinchas de River que hay y por todos los que están viajando", cerró.