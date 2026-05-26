La increíble coincidencia entre Belgrano de Córdoba y la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

La gente muchas veces se mueve estadísticas, cábalos o señales del destino y en Argentina, una curiosa racha histórica vinculada a Belgrano de Córdoba volvió a encender la esperanza de los hinchas de cara al Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La secuencia de años en los que el club cordobés logró consagrarse campeón y meses después la Selección Argentina se alzó con la Copa del Mundo, puede que se repita según aquellos adictos a las cábalas.

Y es que todo comienza allá por 1978, cuando Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Cordobesa de Fútbol y en ese mismo año, la Albiceleste se alzó con la gloria máxima.

Pero hay más, ya que ese patrón se repitió en 1986 cuando el conjunto cordobés se alzó con el Trofeo Regional y pocos meses más tarde la Selección Argentina salió campeón del Mundial de México, en un seleccionado liderado por un tal Diego Armando Maradona.

Y como si fuera poco, en 2022 Belgrano se consagró campeón de la Primera Nacional meses antes que la Scaloneta, con Lionel Messi como capitán, levantara su primer Copa del Mundo en Qatar.

Y durante este 2026, Belgrano de Córdoba le ganó la final a River Plate y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y a la Albiceleste se le viene, en pocos días, la oportunidad comenzar el camino para "levantar la cuarta" en el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por todas estas coincidencias, no sé ustedes, pero yo "elijo creer".