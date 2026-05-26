San Lorenzo vs. Recoleta FC, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo de Almagro recibe hoy martes a Recoleta FC de Paraguay por la última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje de Carlos Ortega, mientras que su compatriota Leonardo Mosquera estará al mando del VAR.

El Ciclón, dirigido por Gustavo Álvarez, llega a este encuentro tras empatar 2 a 2 ante Santos de Brasil, en condición de visitante, el pasado miércoles en el marco de la quinta fecha del certamen continental. Con este resultado, quedó primero con 7 puntos, uno por encima del escolta Deportivo Cuenca de Ecuador y a dos del tercero, que es su rival de turno.

El conjunto de Boedo en caso de conseguir un triunfo, conseguir acceso para este esta copa que supo ganar en 2002.

Álvarez no planea en princpio hacer modificaciones con respecto a los que empataron en el estadio Urbano Caldeira ante el Santos con goles del uruguayo Mathías de Rítis y Rodrigo Auzmendi.

Por otro lado, el conjunto comandado por Jorge González viene de ganarle 2-1 a Guaraní, el sábado en el estadio Ricardo Gregor, por la última fecha del Torneo Apertura de Paraguay en el que finalizó octavo con 28 puntos.

En esta Copa Sudamericana, Recoleta empató 2 a 2 el pasado martes ante Deportivo Cuenca en Ecuador y mantiene viva la esperanza de avanzar de fase.

Para que esto suceda, Recoleta deberá ganarle a San Lorenzo; pero, en caso de empate, deberá esperar que Santos derrote a Deportivo Cuenca para acceder a dieciseisavos de final como segundo de este Grupo D.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Recoleta por Copa Sudamericana

San Lorenzo: Orlando Gill; Mathias De Ritis, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Nicolás Tripichio; Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez

Recoleta FC: Nelson Ferreira; Dairon Mosquera, Luis Cardozo, Nicolás Marotta, Facundo Echeguren; Pedro Rios, Ronal Domínguez, Juan Franco, Wilfrido Báez, Junior Noguera; Allan Wlk. DT: Jorge González