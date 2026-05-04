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DUELO CLAVE

Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Deportivo Cuenca recibe a San Lorenzo de Almagro en un duelo clave por el Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 pensando en los playoffs.

Juan Riera
Juan Riera

Deportivo Cuenca recibe hoy martes a San Lorenzo de Almagro, desde las 23 en el Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro será José Cabero, quien estará acompañado por sus asistentes Carlos VenegasCarlos Poblete, mientras que el cuarto árbitro será Mathias Riquelme. Además, Rodrigo Carvajal estará a cargo del VARNicolás Millas del AVAR.

Deportivo Cuenca arranca la jornada como segundo del grupo, con 4 unidades. El conjunto ecuatoriano le ganó 1 a 0 ante Santos en el debut, luego cayó ante San Lorenzo y viene de igualar sin goles ante Deportivo Recoleta, en condición de visitante. 

En el torneo local, el fin de semana venció 2 a 1 a Técnico Universitario y está 8° con 17 unidades, a 11 del líder Independiente del Valle.

El Ciclón perdió 2-1 el clásico ante Independiente de Avellaneda en el estadio Pedro Bidegain, pero gracias a que Unión de Santa Fe no ganó, se clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura. Dependiendo del resultado de este lunes entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia, finalizará séptimo u octavo de su zona y jugará los playoffs de visitante.

En la Sudamericana, los de Boedo comenzaron su camino igualando 1-1 frente a Deportivo Recoleta en Paraguay, luego vencieron 2 a 0 a Deportivo Cuenca en el Nuevo Gasómetro y vienen de empatar 1 a 1 ante el Santos de Neymar. Esto posiciona a San Lorenzo en la primera posición del Grupo D con cinco puntos.

Probables formaciones de Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo por Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Mateo Piedra, Santiago Postel, Patricio Boolsen, Yeltzin Erique, Andrés López; Jorge Ordonez, Édison Vega, Mateo Maccari, Lucas Manicelli; Germán Rivero. DT: Jorge Célico.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi DT: Gustavo Álvarez

Cómo ver en vivo Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo por Copa Sudamericana

El partido entre Deportivo Cuenca y San Lorenzo de Almagro por Copa Sudamericana será televisado por ESPN. Además, vas a poder disfrutarlo por streaming a través de Disney + Premium (Pagando el codificado), Flow, DGO y Telecentro Play.

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