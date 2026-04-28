Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

PARTIDAZO

San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El irregular San Lorenzo de Almagro se enfrenta al Santos de Neymar por el Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

Juan Riera
Juan Riera

San Lorenzo de Almagro recibe hoy martes a Santos, desde las 19 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será dirigido por Jhon Alexander Ospina, quien estará acompañado por sus asistentes David Fuentes y Miguel Roldán, mientras que Javier Revollo hará de cuarto árbitro. Además, David Rodríguez estará a cargo del VARLuis Picón del AVAR.

El Ciclón equipo de Gustavo Álvarez llega a este partido tras lo que fue la victoria 1 A 0 sobre Platense, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, certamen que lo tiene sexto con 22 puntos y en zona de playoffs.

Por su parte, el equipo del experimentado entrenador Cuca llega a este encuentro tras lo que fue el empate 2 a 2 ante Bahía, el pasado sábado en el Arena Fonte Nova, por la decimotercera fecha del Brasileirão que lo tiene en el puesto 17, en zona de descenso, con 14 unidades.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Santos por Copa Sudamericana

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Francisco Álvarez

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão; Gabriel Bontempo, Neymar, Moisés; Gabriel Barbosa. DT: Cuca

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Santos por Copa Sudamericana

El partido entre San Lorenzo de Almagro y el Santos de Neymar por Copa Sudamericana será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por la plataforma de streaming DGO.

Esta nota habla de:
1
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

2
Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto
Noticias

Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto

3
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

Últimas noticias de San Lorenzo de Almagro