San Lorenzo vs. Santos, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo de Almagro recibe hoy martes a Santos, desde las 19 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será dirigido por Jhon Alexander Ospina, quien estará acompañado por sus asistentes David Fuentes y Miguel Roldán, mientras que Javier Revollo hará de cuarto árbitro. Además, David Rodríguez estará a cargo del VAR y Luis Picón del AVAR.

El Ciclón equipo de Gustavo Álvarez llega a este partido tras lo que fue la victoria 1 A 0 sobre Platense, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, certamen que lo tiene sexto con 22 puntos y en zona de playoffs.

Por su parte, el equipo del experimentado entrenador Cuca llega a este encuentro tras lo que fue el empate 2 a 2 ante Bahía, el pasado sábado en el Arena Fonte Nova, por la decimotercera fecha del Brasileirão que lo tiene en el puesto 17, en zona de descenso, con 14 unidades.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Santos por Copa Sudamericana

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Francisco Álvarez

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão; Gabriel Bontempo, Neymar, Moisés; Gabriel Barbosa. DT: Cuca

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Santos por Copa Sudamericana

El partido entre San Lorenzo de Almagro y el Santos de Neymar por Copa Sudamericana será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por la plataforma de streaming DGO.