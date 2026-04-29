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SE LLEVÓ UN REGALO

El sentido posteo de Neymar por el cariño de la gente de San Lorenzo

Neymar agradeció el cariño recibido en el estadio de San Lorenzo luego del empate ante Santos por la Copa Sudamericana. "Día especial que quedará en mi memoria", expresó el ex Barcelona en redes sociales, quien se llevó un cuadro muy especial.

Juan Riera
Juan Riera

El paso de Neymar por el Nuevo Gasómetro no pasó desapercibido. El crack brasileño, que tuvo pocos destellos de su talento en el empate entre San Lorenzo de Almagro y Santos 1 a 1 por la Copa Sudamericana y, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, el ex jugador Barcelona y PSG publicó la imagen de un cuadro conmemorativo con la leyenda "Bienvenido a Boedo" y destacó el cariño recibido por los hinchas azulgranas. "Quería agradecer a todos los que fueron al estadio hoy, gracias por el cariño... ¡Eso demuestra demasiado lo que hice en el fútbol!", escribió en portugués.

El sentido posteo de Neymar por el cariño de la gente de San Lorenzo

Neymar asistió acompañado por su entorno y se mostró visiblemente emocionado por el reconocimiento en el estadio Pedro Bidegain. Su presencia generó una gran expectativa en la previa y durante el partido, donde fue ovacionado por los fanáticos del "Ciclón".

El brasileño cerró su mensaje en español con una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas de San Lorenzo: "Gracias San Lorenzo. Día especial que quedará en mi memoria y de mi familia".

La visita de Neymar dejó una huella especial en Boedo y reafirmó el impacto global del delantero, que continúa despertando admiración en cada estadio que pisa.

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