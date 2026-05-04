San Lorenzo recupera a Orlando Gill: el arquero se entrena con normalidad y apunta a la Copa Sudamericana

San Lorenzo de Almagro recibió una buena noticia en la previa de un compromiso clave por la Copa Sudamericana: Orlando Gill dejó atrás la sobrecarga en el aductor y todo indica que volverá a ser titular en el equipo de Gustavo Álvarez frente a Deportivo Cuenca.

El arquero paraguayo había quedado al margen del clásico ante Independiente, disputado en el Nuevo Gasómetro, donde el Ciclón cayó 2-1. En ese encuentro, su lugar fue ocupado por José Devecchi, quien respondió con seguridad en un partido exigente, pese a los goles recibidos.

La molestia física de Gill se había presentado en los entrenamientos previos al choque ante el Rojo. El cuerpo técnico decidió esperar su evolución hasta último momento, pero ante la falta de una recuperación completa, Álvarez optó por preservarlo y no arriesgar.

Con el correr de los días, la respuesta fue positiva: el arquero evolucionó favorablemente y ya trabaja a la par del grupo. De no mediar inconvenientes, volverá a ocupar el arco azulgrana en el duelo internacional, recuperando así su lugar en el once habitual.

Gill es una pieza clave en la estructura del equipo y su regreso le permite al entrenador contar nuevamente con su formación base de cara a un partido determinante en el plano continental.

Por su parte, Devecchi volvió a demostrar que es una alternativa confiable. Ya había cumplido en el debut de Álvarez como entrenador, en el empate ante Riestra, cuando Gill no estuvo disponible por compromisos con la selección de Paraguay. Tanto en aquella ocasión como frente a Independiente, el arquero respondió con solvencia, consolidándose como una garantía desde el banco.