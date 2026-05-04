Leandro Díaz se burló de los hinchas de River y les recordó el descenso: "Ya gané un par de partidos acá"

Le gusta jugar contra River y, encima, tiene historia positivo. Como si todo esto fuera poco, hizo un gol clave en la historia del "Millonario" por la derivación negativa que tuvo. Y ayer, tras la sorpresiva victoria de Atlético Tucumán por 1-0 en el Monumental, Leandro Díaz tiró una nueva chicana.

"Ya gané un par de partidos acá, así que... Ja", dijo el "Loco" cuando se lo consultó por el valioso triunfo del "Decano". Y razón no le falta ya que, en 13 partidos ante los de Núñez, ganó en seis oportunidades, igualó en tres y perdió en cuatro, marcando tres goles.

Claro que, el más recordado, fue en 2011 cuando, con la camiseta de Lanús, anotó sobre la hora el gol de la victoria por 2-1 en el Monumental que condenó a River a jugar la Promoción, la cual perdería ante Belgrano, decretando el primer y único descenso de su historia.

Es más, en ese encuentro, Leandro Díaz contó que debajo de la camiseta del "Granate" tenía una de Boca, pese a ser confeso fanático de Atlético Tucumán. "Sí, tenía la de Boca pero menos mal que no la saqué. Era una falta de respeto total", confirmó entre risas.

Sobre el triunfo de ayer, que permitió maquillar una floja campaña de Atlético Tucumán, el delantero fue tajante: "Es un partido más. Nosotros lo necesitábamos, fuimos un desastre todo el torneo. No es ni siquiera para nosotros, es para la gente que sufrió todo el torneo".

La chicana de Leandro Díaz a River:

"YA GANÉ UN PAR DE PARTIDOS ACÁ, ASÍ QUE..."



%uD83D%uDE0E El Loco Díaz, reconocido hincha de Boca y autor de un gol con Lanús en el Monumental que condenó a River a la promoción, habló sobre lo que significa el triunfo del Deca ante el Millo



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