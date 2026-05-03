Los tremendos mensajes de Alpine para Franco Colapinto tras su gran actuación en el GP de Miami de Fórmula 1

Sobre el final del domingo, Franco Colapinto terminó de concretar un fin de semana increíble en la Fórmula 1. El Gran Premio de Miami fue la carrera que marcó el mejor resultado del Nene en la máxima categoría.

Luego de una buena práctica libre y un correcto desempeño en la Sprint, Franco séptimo en la competencia principal de este domingo, gracias a la relegación de Charles Leclerc en el clasificador. Esta buena actuación del pilarense generó una movida enorme en Alpine.

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Miami

Horas después de que terminara la actividad, la escudería francesa reaccionó a todo lo generado por el representante argentino.

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After LEC's 20s penalty, Franco inherits P7 in today's #MiamiGP pic.twitter.com/PEvq7pZnak — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 3, 2026

"Se siente como un ascenso. Después de la penalización de 20 segundos a Leclerc, Franco sube al puesto 7 en el Gran Premio de Miami ", celebraron en sus cuentas.

P8 VAAAAAMOOOOSSSSSS FRAN %uD83D%uDC4F pic.twitter.com/94AdbxqZdS — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 3, 2026

Antes de que se comunicara ese cambio en la grilla, Alpine había hecho una serie de posteos para destacar la actuación del argentino. "P8, Vamos Fran", expresó en otro de los posteos

Colapinto logró este domingo su mejor posición histórica en la F1: la anterior había sido en 2024, cuando había llegado a un octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán con la escudería Williams.

A day of mixed fortunes, but we bring home four more points to Enstone %uD83D%uDE4C pic.twitter.com/Hyp8z6Rp6l — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 3, 2026

Además, Alpine sumó otro posteo en el que expres "un día de suerte dispar, pero traemos cuatro puntos más a Enstone".