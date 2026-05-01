Video: Franco Colapinto se divirtió con su ingeniero de Alpine tras la qualy para la carrera Sprint del GP de Miami de Fórmula 1

Franco Colapinto comenzó con el pie derecho el fin de semana de relanzamiento de la Fórmula 1 en el GP de Miami. El argentino exigió a su Alpine en un circuito desconocido para él y terminó la jornada del viernes en el puesto 8 de largada de la carrera Sprint de este sábado, superando incluso a su experimentado compañero Pierre Gasly.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Tenés razón, Stuart, fueron los trompitos en Buenos Aires %uD83E%uDD23



%uD83D%uDCF9 @francolapinto y Stuart Barlow protagonizaron un divertido intercambio tras el 8° puesto del argentino en la clasificación Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. %uD83D%uDE1C#MiamiGP #Colapinto #F1 pic.twitter.com/bYjs3BaKd0 — Carburando (@CarburandoTV) May 1, 2026

Pero más allá de los resultados la jornada dejó varias perlitas en las sucesivas charla del pilarense con su ingeniero Stuart Barlow por la radio. Por ejemplo, en un momento de la sesión, Franco creyó quedarse afuera en la SQ2 y exclamó "qué maldito idiota que soy", a lo que desde boxes le confirmaron: "No te preocupes, todo bien, estamos a salvo, puesto 8". Al escuchar esa respuesta, el Nene contestó: "¡Oh, oh, genial!".

Ya después de la gran actuación en SQ3, se dio un intercambio más largo. Mientras el representante nacional y su ingeniero se felicitaban mutuamente por el "gran trabajo", Colapinto le disparó: "Estoy muy orgulloso de ustedes, bien hecho", a lo que el británico le contestó: "Supongo que fue toda esa práctica de driftings en Buenos Aires, amigo". Algo sorprendido con el comentario, el pilarense se largó a reír: "Ja, ja, ja, sí, tiene que haber sido eso".







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































