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Franco Colapinto la rompió en la clasificación de la Sprint en el GP de Miami y los fanáticos explotaron con sus memes

La qualy de la Sprint en Miami dejó momentos inolvidables para Franco Colapinto y Alpine, y las reacciones a la actuación del Nene son increíbles.

La clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami fue atrayente y en la que Franco Colapinto tuvo una destacada actuación, que logró meterse octavo y en su único intento por meter la vuelta rápida y, de esta manera, superó a Pierre Gasly (terminó 10°) por primera vez en su temporada. 

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Con esta contundente actuación del Nene, las redes sociales reaccionaron con sus habituales memes y hasta respondieron al beso entre el piloto de Alpine y la cantante Maia Reficco. 

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