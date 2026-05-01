Franco Colapinto la rompió en la clasificación de la Sprint en el GP de Miami y los fanáticos explotaron con sus memes

La clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami fue atrayente y en la que Franco Colapinto tuvo una destacada actuación, que logró meterse octavo y en su único intento por meter la vuelta rápida y, de esta manera, superó a Pierre Gasly (terminó 10°) por primera vez en su temporada.

Quién es "Macarena", la figura que enloquece a la Fórmula 1 en el GP de Miami y llegó de la mano de Ferrari

Con esta contundente actuación del Nene, las redes sociales reaccionaron con sus habituales memes y hasta respondieron al beso entre el piloto de Alpine y la cantante Maia Reficco.

El poder de Argentina %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/9s1ArBkItA — Joel (@Joel_Caceres_96) May 1, 2026

45 millones y los que alientan desde el cielo...

%uD83D%uDCAA @FranColapinto %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/8E4SR9eky0 — Davide %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 %u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F (@dkramer13d) May 1, 2026

Vamos Franco! Ya sabes que siempre estamos empujando %uD83E%uDE77%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/h81UrorASp — Lalapinto (@laufc43) May 1, 2026

VAMOS CARAJO MIERDA pic.twitter.com/9oNFrjiisG — %uD835%uDC4A%uD835%uDC52%uD835%uDC5B%uD835%uDC51%uD835%uDC66 %uD80C%uDFF2 %u2606 LN1 WDC (@Wendyluu__) May 1, 2026

SEGUIMOS. VAMOS FRANCO. pic.twitter.com/HabCS9CPlO — EL CLUB ES DE LOS SUCIOS (@BocaYBoca4) May 1, 2026

VAMOS NENE !!!!! pic.twitter.com/7c8ueUHYQB — Sandra de los Santos (@agatadlsantos) May 1, 2026

Vamos Franquito orgullo Nacional pic.twitter.com/Bz5MLoZURW — John Locke to Libertarian (@Johnenladeep) May 1, 2026