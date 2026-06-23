Franco Colapinto palpitó el GP de Austria de la Fórmula 1: "Las diferencias serán menores"

La Fórmula 1 continúa con el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. En la previa de lo que será una nueva carrera de la temporada 2026, Franco Colapinto reconoció que tiene grandes expectativas.

"El circuito es muy divertido y tiene un buen ritmo. He tenido cierto éxito allí en el pasado, incluyendo un podio en la carrera principal de Fórmula 2 en 2024 y otro podio en mi temporada de debut en Fórmula 3 en 2022", sostuvo el argentino.

"Es el circuito con la vuelta más corta de la temporada, lo que hace que no haya margen de error y, por ello, el ritmo en una sola vuelta tiene que ser muy bueno, ya que las diferencias probablemente serán menores que en la mayoría de los circuitos", agregó el piloto de Alpine.

"Nos gustaría seguir luchando por los puntos y, más que nunca, tendremos que empezar con buen pie para seguir compitiendo bien con nuestros rivales", cerró.

Actualmente, Colapinto se ubica en la posición 12 del campeonato del mundo de la F1 con 16 puntos.