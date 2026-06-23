Pablo Zabaleta se ofreció como entrenador de San Lorenzo tras la escandalosa salida de Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez no había sido presentado hace mucho en San Lorenzo de Almagro, pero ayer presentó su renuncia indeclinable por "presiones externas" para modificar tres nombres de una larga lista de futbolistas considerados prescindibles para él. Teniendo en cuenta esta realidad, Pablo Zabaleta se ofreció a ser el entrenador de un club importante para su vida como el Ciclón.

Zabaleta, integrante del Estudio Técnico de la FIFA, siente dolor y desconcierto por lo que está sucediendo en el conjunto de Boedo a pocos tiempo de la asunción de la flamante comisión directiva. "Me duele el momento de San Lorenzo. Yo llegué con 12 años al club, hice todas las inferiores hasta llegar a Primera y vivía en la pensión. Lo conozco muy bien por dentro", dijo en entrevista con Para qué te traje el ex jugador que disputó 79 partidos con El Ciclón entre 2002 y 2005.

"Ahora hubo elecciones por un año y medio, habrá que gestionar bien para que pueda salir adelante. San Lorenzo es un club importante, un grande, y tiene que estar mucho mejor de lo que está", agregó. "Hice el curso y ser DT es lo que me gusta. Vengo de una experiencia de un año y medio como ayudante de campo. Quizás en algún momento se dé la oportunidad de irme solo a algún lugar. Jamás descartaría nada, menos a San Lorenzo que es el club donde empecé y estuve muchos años", cerró sobre el tema.