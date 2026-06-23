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Bombazo: River quiere a Gio Lo Celso para después del Mundial 2026

El Chacho Coudet llamó a Gio Lo Celso para que sea refuerzo de River Plate post Mundial.

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River sigue buscando sumar mayor jerarquía para su plantel en este mercado de pases y negocia para que arriben más futbolistas en las próximas semanas.

En concreto, en las últimas horas el Chacho Coudet llamó a Giovani Lo Celso, mientras este se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina

El mediocampista tuvo una buena temporada en el Betis y logró la clasificación a la Champions League de la próxima temporada, por lo que no será sencillo su fichaje.

 Lo Celso levantó el pulgar para jugar en el Millonario, aunque desde el club están a la espera de cómo puede desenvolverse la situación. Por eso que aún no han movido ficha. 

Además, desde la postura del entorno del futbolista no se van a apurar para definir su futuro en plena contienda de la Copa del Mundo. A pesar de que su rol en el equipo es importante, hoy no está entre las prioridades de Betis y el conjunto español podría estar abierto a una negociación.

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