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MERCADO DE PASES

Alarmas en Boca: Napoli se mete en la pelea por Paulo Dybala

Paulo Dybala es buscado por Boca y el Napoli mientras negocia un nuevo contrato con la Roma.

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 Falta una semana para que Paulo Dybala se convierta en jugador libre. Su pase, por el momento, sigue perteneciendo a Roma, que hace más de un mes intenta renovar su contrato. Los idas y vueltas ponen en duda su permanencia y hacen crecer las ilusiones de Boca.

Según el medio especializado Calciomercato, Napoli se metió en el medio de las negociaciones. El presidente Aurelio De Laurentiis le habría ofrecido un contrato por una temporada con una clara condición: que ceda todos sus derechos de imagen al club.

La prioridad para la Joya sigue siendo seguir en la Loba, aunque las diferencias económicas no terminan de limarse y el vínculo está a punto de expirar.

En el Xeneize, mientras tanto, lo llamaron en reiteradas ocasiones para ver sus intenciones, ahondaron sobre el proyecto deportivo y expresaron el deseo de verlo jugar en el club.

Sin embargo, no habrá ninguna oferta formal de Boca hasta que el propio Dybala despeje el horizonte.

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