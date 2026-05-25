Gasperini apaga las ilusiones de Boca: la fuerte frase sobre el futuro de Dybala

La ilusión de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca Juniors podría enfriarse definitivamente. Tras la victoria 2 a 0 de la Roma frente a Hellas Verona FC en la última fecha de la Serie A, el conjunto italiano aseguró su clasificación a la Champions League 2026/2027 y cambió por completo el panorama del futuro de La Joya.

El contrato del delantero argentino finaliza el próximo 30 de junio, pero en Italia aseguran que el futbolista estaría dispuesto a extender su vínculo para disputar nuevamente la máxima competencia europea con el club de la capital.

La clasificación de la Roma aparece como un golpe para las versiones que en las últimas semanas vinculaban a Dybala con un posible regreso al fútbol argentino para jugar en Boca. El club de la Ribera, además, atraviesa un momento decisivo en la Copa Libertadores y sueña con pelear el título continental en el segundo semestre.

Luego del triunfo ante Verona, el entrenador Gian Piero Gasperini se mostró confiado sobre la continuidad del cordobés y reveló detalles de las negociaciones.

"Logré poner en contacto a Dybala con los dueños. Si no se queda ahora... Pero estoy convencido de que lo hará. Igual no depende de mí, son ellos los que tienen que encontrar una solución", expresó el DT en conferencia de prensa.

Mientras tanto, en Boca siguen atentos a cualquier posibilidad, aunque el escenario parece cada vez más favorable para que Dybala continúe su carrera en Roma y juegue otra vez la Champions League.