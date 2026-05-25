Sufre River: Falcón Pérez informó a Coudet por las barbaridades que le dijo y podría recibir cuatro fechas
Yael Falcón Pérez informó a Eduardo Coudet por las barbaridades que le dijo durante la final del Torneo Apertura 2026 en la que River perdió ante Belgrano de Córdoba.
River Plate perdió la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ante Belgrano de Córdoba y varios de los cañoñes apuntaron hacia Eduardo Coudet, ya que no solo el equipo jugó mal sino que al DT se lo vio perdido, muy protestón y con poca reacción para hacer cambios en momentos clave.
La desesperación de Chacho fue aumentando a medida que pasaron los minutos y se mostró complamente sacado tras la mano cobrada a Lautaro Rivero dentro del área, que Uvita Fernández terminó transformando por gol.
Todo comenzó cuando el juez había cobrado córner, pero producto del reclamo del banco de Belgrano, la fue a revisar al VAR y finalmente dio penal Nicolás Fernández lo cambió por gol y estableció el 2 a 2.
Y para peor, minutos más tarde, el mismo jugador fue el autor del 3 a 2 tras la poca reacción de los defensores del millo. Enojado por la situación, un poco por la supuesta injusticia y otro por la frustración, Coudet le dijo barbaridades irreproducibles a Falcón Pérez, quien no solo lo expulsó sino también lo informó.
En caso que todo siga su rumbo, Coudet recibiría un mínimo de cuatro fechas de suspensión.