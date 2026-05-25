Sufre River: Falcón Pérez informó a Coudet por las barbaridades que le dijo y podría recibir cuatro fechas

River Plate perdió la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ante Belgrano de Córdoba y varios de los cañoñes apuntaron hacia Eduardo Coudet, ya que no solo el equipo jugó mal sino que al DT se lo vio perdido, muy protestón y con poca reacción para hacer cambios en momentos clave.

La desesperación de Chacho fue aumentando a medida que pasaron los minutos y se mostró complamente sacado tras la mano cobrada a Lautaro Rivero dentro del área, que Uvita Fernández terminó transformando por gol.

EL CHACHO COUDET Y TODO RIVER MUY ENOJADOS CON YAEL FALCÓN PÉREZ.



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Todo comenzó cuando el juez había cobrado córner, pero producto del reclamo del banco de Belgrano, la fue a revisar al VAR y finalmente dio penal Nicolás Fernández lo cambió por gol y estableció el 2 a 2.

Y para peor, minutos más tarde, el mismo jugador fue el autor del 3 a 2 tras la poca reacción de los defensores del millo. Enojado por la situación, un poco por la supuesta injusticia y otro por la frustración, Coudet le dijo barbaridades irreproducibles a Falcón Pérez, quien no solo lo expulsó sino también lo informó.

En caso que todo siga su rumbo, Coudet recibiría un mínimo de cuatro fechas de suspensión.