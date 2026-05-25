España dio la lista para el Mundial 2026 y estalló el escándalo: no hay jugadores del Real Madrid

La selección de España oficializó este lunes la lista de convocados para el Mundial 2026 de la FIFA con una presentación audiovisual que tuvo como gran sorpresa la aparición del rey Felipe VI y que confirmó la fuerte apuesta del entrenador Luis de la Fuente por una generación joven y talentosa encabezada por Lamine Yamal y Nico Williams.

Lo particular de este llamado es que no habrá ningún jugador del Real Madrid representando a "La Furia" en la Copa del Mundo.

Tras conquistar la Eurocopa 2024 y consolidar un profundo recambio generacional, el combinado español buscará en Estados Unidos, México y Canadá volver a ganar una Copa del Mundo y recuperar el protagonismo absoluto en la élite internacional.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



%uD83D%uDC65 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b May 25, 2026

Unai Simón lidera el arco de España

En la portería, España mantendrá la base de los últimos grandes torneos. Unai Simón aparece como el arquero titular, acompañado por David Raya y Joan García, ambos protagonistas en una temporada destacada con Arsenal y Barcelona respectivamente.

Una defensa ofensiva y una mitad de cancha de jerarquía

La defensa vuelve a mostrar laterales de perfil ofensivo, una característica histórica del fútbol español, mientras que el mediocampo aparece como uno de los grandes puntos fuertes del equipo.

Pedri, Gavi y Fabián Ruiz encabezan una zona de enorme calidad técnica, dinámica y capacidad de presión alta, un sello que Luis de la Fuente pretende consolidar de cara al Mundial 2026.

El cuerpo técnico considera que esta camada puede recuperar el estilo de posesión e intensidad que llevó a España a conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010.

Lamine Yamal, la gran figura de España para el Mundial 2026

En ataque, todas las miradas estarán puestas sobre Lamine Yamal, la joya de Barcelona que llega a la Copa del Mundo como una de las grandes figuras emergentes del fútbol internacional.

Junto al joven delantero aparecen Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz, conformando un frente ofensivo veloz, desequilibrante y con múltiples variantes.

Con una mezcla de juventud, talento y experiencia, España intentará confirmar en el Mundial 2026 el regreso definitivo a la élite del fútbol mundial.