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La furia de Chacho Coudet: expulsado y reclamo cara a cara con el árbitro tras la derrota de River ante Belgrano

El entrenador de River enfureció tras el penal que cobró el árbitro a favor de Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026.

 Belgrano le ganó 3 a 2 a River en la final del Torneo Apertura 2026 y consiguió el primer título de su historia. 

Los goles de Leonardo Morales y Uvita Fernández le dieron al Pirata un triunfo histórico.

Pero en el medio, en el gol del empate, hubo una jugada que desató la furia de Eduardo Coudet. Una mano de Lautaro Rivero que revisó el VAR terminó en el penal del 2 a 2 parcial.

"No están matando", fueron las palabras del Chacho al cuarto árbitro. Minutos despues, cuando la protesta del entrenador continuó, el juez Yael Falcón Pérez decidió expulsarlo.

Apenas terminó el encuentro, el DT se metió al campo de juego para protestar de maneira airada, cara a cara con el juez, junto a otros jugadores que le reclabaman que era mano casual y no debió ser sancionada. En la premiación, el Chacho no subió a buscar su medalla.

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